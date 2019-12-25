Кардиолог рассказала, с каких нагрузок начать после 65 лет.

После выхода на пенсию многие начинают меньше двигаться, опасаясь чрезмерной нагрузки на сердце и суставы, однако возраст сам по себе не является противопоказанием к занятиям спортом. Об этом в интервью Peterburg2 рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, соведущая программы "Хочу жить вечно с Прохором Шаляпиным" на ТВ-3 Анна Ратникова.

По словам специалиста, шестьдесят лет сами по себе занятиям спортом не препятствуют — нагрузку определяют состояние здоровья и подготовка. Тем, кто раньше вёл малоподвижный образ жизни, кардиолог рекомендует начать с десяти минут доступной ходьбы в день, постепенно увеличивая продолжительность прогулок. При хорошей переносимости ориентиром могут стать 150–300 минут умеренной физической активности в неделю; помимо ходьбы подойдут плавание, велосипед или велотренажёр.

Одних прогулок недостаточно: чтобы поддерживать самостоятельность в пожилом возрасте, важно уделять внимание мышечной силе и равновесию. Кардиолог советует включить в расписание силовые упражнения минимум дважды в неделю, упражнения на равновесие после 65 лет — желательно трижды в неделю, а также ежедневную посильную двигательную активность.

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Фото: Piter.tv