Рекомендуется осторожнее передвигаться по улицам.

В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, 26 ноября. Завтра ожидаются осадки в виде снега, на дорогах появится гололедица.

Рекомендуется осторожнее передвигаться по улицам, пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом. Если у вашей обуви скользящая подошва, на нее можно наклеить кусочки обычного лейкопластыря. При падении стоит обездвижить пострадавшую конечность. Чтобы снять отек и уменьшить болевые ощущения, к ушибу или перелому желательно приложить что-то холодное.

Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу. Пресс-служба МЧС России

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовала обработка территорий от гололеда.

Фото: Piter.TV