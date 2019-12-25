В ГУ МЧС России по Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, 26 ноября. Завтра ожидаются осадки в виде снега, на дорогах появится гололедица.
Рекомендуется осторожнее передвигаться по улицам, пожилым лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренным концом. Если у вашей обуви скользящая подошва, на нее можно наклеить кусочки обычного лейкопластыря. При падении стоит обездвижить пострадавшую конечность. Чтобы снять отек и уменьшить болевые ощущения, к ушибу или перелому желательно приложить что-то холодное.
Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно и безотлагательно обратитесь в больницу.
Пресс-служба МЧС России
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге стартовала обработка территорий от гололеда.
Фото: Piter.TV
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