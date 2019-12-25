Более 26 млн рублей перечислили кикшеринговые компании в бюджет города.

С начала сезона компании кикшеринга перечислили в бюджет Петербурга более 26 млн руб., и до конца года ожидается поступление ещё как минимум такой же суммы. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила заместитель главы городского комитета по транспорту Александра Бахмутская.

За сезон на улицах города работало около 40 тыс. самокатов. Жители и гости Петербурга совершили на них более 40 млн поездок, а общая протяжённость маршрутов составила 67 млн км.

По словам Бахмутской, в городе наблюдается увеличение интенсивности использования СИМ. Летом сервисы внедрили подтверждение возраста: с 24 июня — через MAX ID, с 18 августа — через "Госуслуги". К середине сентября все три оператора полностью реализовали эту функцию.

Замглавы комитета отметила, что город готовится к тому, что подтверждение возраста станет обязательным требованием.

Ранее мы сообщили о том, что смертность на частных самокатах выросла на 66% за год в Петербурге.

Фото: Piter.TV