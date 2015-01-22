Смертность на частных самокатах выросла на 66% за год в Петербурге

Каждый второй погибший в ДТП с самокатами — водитель личного СИМ.

За семь месяцев 2026 года в Петербурге резко выросло число аварий с электросамокатами. По данным МВД, 65% таких ДТП приходится на частные устройства. При этом количество погибших в авариях с личными СИМ увеличилось на 66% по сравнению с прошлым годом. Если в 2025 году на долю частных самокатов приходилось 37% всех смертельных случаев, то сейчас этот показатель достиг 71%.

Аварии с арендными самокатами тоже участились, но не так значительно — рост составил 25%. Всего зафиксировано 154 таких ДТП. Примечательно, что в 71% случаев виновником происшествия становится не водитель самоката, а другой участник движения, который наезжает на него. Статистика подтверждает, что проблема безопасности на дорогах требует системного подхода и усиления контроля за использованием средств индивидуальной мобильности.

Ранее Piter.TV сообщал, что людей с инвалидностью и мотоциклистов могут наделить правом ездить по выделенке.

Фото: Piter.TV