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В Петербурге могут ввести отдельную категорию прав для самокатчиков
Сегодня, 16:31
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В Петербурге могут ввести отдельную категорию прав для самокатчиков

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Кикшеринговые сервисы должны будут проверять документы перед тем, как дать пользователю доступ к аренде самоката.

Заместитель начальника Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов предложил дополнить водительские удостоверения новой категорией. Ее могут ввести для тех, кто водит средства индивидуальной мобильности, пишет 22 июля телеканал "Санкт-Петербург"

Кикшеринговые сервисы должны будут проверять документы перед тем, как дать пользователю доступ к аренде самоката. В идеале такая проверка могла бы проходить через портал "Госуслуг". Кроме того, Антон Ахминов добавил, что за нарушения правил несовершеннолетними ответственность должны нести их родители. 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург стал вторым по количеству ДТП с велосипедами и самокатами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: права, самокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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