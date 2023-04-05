В Петербурге могут ввести отдельную категорию прав для самокатчиков

Кикшеринговые сервисы должны будут проверять документы перед тем, как дать пользователю доступ к аренде самоката.

Заместитель начальника Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов предложил дополнить водительские удостоверения новой категорией. Ее могут ввести для тех, кто водит средства индивидуальной мобильности, пишет 22 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Кикшеринговые сервисы должны будут проверять документы перед тем, как дать пользователю доступ к аренде самоката. В идеале такая проверка могла бы проходить через портал "Госуслуг". Кроме того, Антон Ахминов добавил, что за нарушения правил несовершеннолетними ответственность должны нести их родители.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург стал вторым по количеству ДТП с велосипедами и самокатами.

Фото: Piter.TV