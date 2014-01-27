Петербург стал вторым по количеству ДТП с велосипедами и самокатами

Тенденция может быть связана с ростом их популярности.

Петербург оказался на втором месте среди регионов России по количеству аварий с пострадавшими велосипедистами за первые шесть месяцев текущего года. Всего зафиксировали 265 таких ДТП. Кроме того, по данным Neva.Today, подскочило и число дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности – 146 аварий.

Как рассказали специалисты, тенденция может быть связана с ростом популярности велосипедов и самокатов. Все больше россиян стали использовать СИМ для повседневных целей. А еще полицейские чаще начали регистрировать ДТП с велосипедистами и самокатчиками.

Ранее на Piter.TV: назван перекресток с рекордным числом нарушений в Северной столице. Лидером оказалось пересечение двух магистралей в Купчино.

Фото: Piter.TV