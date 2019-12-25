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Микроавтобус перевернулся в ДТП в Лужском районе. Водитель пострадал
Сегодня, 9:23
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Микроавтобус перевернулся в ДТП в Лужском районе. Водитель пострадал

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Мужчину достали с помощью гидравлического инструмента.

На трассе Р-23 "Псков" в Лужском районе произошло ДТП, рассказали в ГУ МЧС России по Ленинградской области. 

Уточняется, что на 128-м километре автодороги столкнулись микроавтобус и легковая машина. Первое транспортное средство перевернулось от удара, водителя зажало в салоне. Мужчину достали с помощью гидравлического инструмента, он был госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на Кольцевой автодороге Петербурга 6 августа произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. В результате на месте аварии скончался водитель "Газели". 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: дтп, лужский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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