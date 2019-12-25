Микроавтобус перевернулся в ДТП в Лужском районе. Водитель пострадал

Мужчину достали с помощью гидравлического инструмента.

На трассе Р-23 "Псков" в Лужском районе произошло ДТП, рассказали в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Уточняется, что на 128-м километре автодороги столкнулись микроавтобус и легковая машина. Первое транспортное средство перевернулось от удара, водителя зажало в салоне. Мужчину достали с помощью гидравлического инструмента, он был госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на Кольцевой автодороге Петербурга 6 августа произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями. В результате на месте аварии скончался водитель "Газели".

Фото: пресс-служба МЧС России