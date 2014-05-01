Водитель Mitsubishi сбил девочку на электросамокате в Колпино

Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Колпино, в котором пострадала несовершеннолетняя. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авария произошла накануне на пересечении улицы Ремизова и Красной улицы.

Предварительно, 56-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь в сторону улицы Анисимова, сбил 17-летнюю девушку на электросамокате, пересекавшую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства и причины случившегося выясняются, проводятся необходимые проверки.

Ранее на Piter.TV: после смертельной аварии на Краснопутиловской улице возбудили уголовное дело. Виновник ДТП в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз.

Фото: Piter.TV