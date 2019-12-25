Девушки сбили 6-летнюю девочку на электросамокате и скрылись с места ДТП на Ветеранов

Ребенок тяжело переживает случившееся, испытывает страх перед выходом на улицу.

В Красносельском районе Петербурга разыскивают двух самокатчиц, которые совершили наезд на ребенка. Инцидент произошел еще 3 августа около 19:35 на проспекте Ветеранов.

По данным 78.ru, две девушки передвигались вдвоем на одном арендном электросамокате. На улице находилась 6-летняя девочка, подростки наехали на нее. После столкновения нарушительницы подняли транспортное средство и уехали.

Ребенок получил ушибы, гематому и ссадины. Мать пострадавшей, находившаяся рядом, вызвала скорую помощь и полицию, подав соответствующее заявление. По словам женщины, после аварии дочь несколько раз обращалась в травмпункт из-за боли в ноге. При первом визите рентген ей не сделали, однако при повторном обращении исследование провели – переломов медики не обнаружили.

Ребенок тяжело переживает случившееся, испытывает страх перед выходом на улицу. Семья уже обратилась за помощью к детскому психологу. Сотрудники полиции продолжают поиски подростков, скрывшихся с места происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД Петербурга произошло смертельное ДТП с тремя авто.

Фото: Piter.TV