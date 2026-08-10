После рейда на стройке в Ленобласти 16 нелегалов выдворят из России

Полиция устанавливает обстоятельства привлечения мигрантов для возбуждения дел в отношении их работодателя по статье 18.15 КоАП РФ.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Петербургу и Лениобласти при силовой поддержке спецполка полиции провели внеплановую проверку на строительном объекте в деревне Порошкино Всеволожского района.

Как информирует пресс-служба ведомства, в ходе рейда документы проверили у 43 иностранных граждан. В отношении 13 из них были составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов (статья 18.10 КоАП РФ). Суд назначил им наказание в виде штрафа с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Еще трое иностранцев привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ). Им также назначены штрафы с принудительным выдворением из страны.

Полиция устанавливает обстоятельства привлечения мигрантов для возбуждения дел в отношении их работодателя по статье 18.15 КоАП РФ. Работа по выявлению нарушений миграционного законодательства находится на постоянном контроле главка полиции.

Полиция провела масштабный рейд в поселениях кочевого народа под Петербургом: проверено более 300 человек и изъято оружие.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти