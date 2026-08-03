Полиция провела масштабный рейд в поселениях кочевого народа под Петербургом: проверено более 300 человек и изъято оружие

Силовики проверяли всё: от регистрации и воинского учета до условий воспитания детей.

Масштабная проверка прошла накануне в населенных пунктах Всеволожского района – Верхних Осельках, Ковалево, Янино-1 и Янино-2. Сотрудники полиции нагрянули в места проживания представителей кочевого народа с комплексной инспекцией, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Силовики проверяли всё: от регистрации и воинского учета до условий воспитания детей. Пока женщины вели эмоциональные беседы с полицейскими, пытаясь остановить проверку, несколько мужчин предприняли попытку побега. Однако уйти никому не удалось – всех беглецов задержали и доставили в отдел.

За время рейда правоохранители проинспектировали 175 домов и 315 жителей. В отделы полиции увезли 60 человек для проверки личности. Кроме того, стражи порядка обнаружили целый арсенал: незарегистрированное охотничье ружье, травматический пистолет и десятки патронов.

Отдельное внимание уделили дорогам (18 протоколов ГАИ) и коммунальным сетям: полицейские готовят обращения в областную администрацию по факту незаконного подключения десятков жилых строений к инженерным коммуникациям. Также на экспертизу отправлен грузовик с 50 литрами подозрительного крепкого алкоголя.

Ранее мы сообщили о том, что в Новоселье провели очередной миграционный рейд.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти