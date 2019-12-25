Гражданку Узбекистана, постелившую коврик с флагом России, вышлют на родину

Ранее об инциденте стало известно во время полицейского рейда в Нижегородской области.

Трудовая мигрантка из Узбекистана, которая ранее постелила во временном месте проживания коврик с изображением российского государственного флага, будет возвращена на родину 6 августа. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба агентства миграции республики. Ранее пользователи замети ли, что по социальным сетям распространился ролик, на котором запечатлен рейд правоохранительных структур в Нижегородской области. В рамках одного из мероприятий в квартире иностранки был обнаружен коврик с изображением государственного флага нашей страны. В отношении женщины рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "надругательство над государственным флагом Российской Федерации".

За счет средств миграционного фонда для женщины оформлен авиабилет в Узбекистан. Ее возвращение на родину запланировано на шестое августа. пресс-служба агентства миграции в республике

Представительство местного агентства в РФ и генеральное консульство Узбекистана в Казани во взаимодействии с компетентными государственными органами РФ выясняют все обстоятельств произошедшего. Иностранке оказывается консульско-правовая помощь.

Румынская дипломатическая миссия покинула здание на Гороховой улице в Петербурге.

Фото: Telegram / Migratsiya agentligi