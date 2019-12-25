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Женщину, пропавшую неделю назад в Барнауле, нашли живой
Сегодня, 10:00
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Женщину, пропавшую неделю назад в Барнауле, нашли живой

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Подробности нахождения россиянки сообщила через соцсети ее дочь.

Пропавшую неделю назад на территории Барнаула 39-летняя россиянка Анн Войткевич найдена живой. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу местного главка российских правоохранительных органов по Алтайскому краю. Ранее данные о пропаже местной жительницы появилась в социальных сетях. Дочь исчезнувшей россиянки отметила, что связи с матерью не было с ночи 28 июля.  По словам девушки, за месяц до происшествия Анну Войткевич сильно избил сожитель. Тогда родственница написала заявление в полицию, а стражи порядка начали оперативно-разыскные мероприятия. В МВД заметили, что не  будут раскрывать подробности нахождения женщины.

Найдена, жива.

пресс-служба МВД России

Дочь сообщила в региональных пабликах о том, что ее мать нашел рыбак в кустах в районе озера. Якобы женщина сбежала от своего сожителя, который в очередной раз ее избил. Однако дальнейшие последствия она не помнит. Сейчас местная жительница, по словам родственницы, остается дома с семьей.

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Фото: Piter.tv

Теги: алтайский край, барнаул, мвд, регионы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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