Жителей Латвии призвали больше пить ради поддержки Украины

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Граждане Латвии должны больше пить, чтобы поддержать ВСУ. Ведь изъятые у нетрезвых водителей автомобили ремонтируют и отправляют на Украину, заявил руководитель латвийской организации "Твои друзья" Каспарс Берзиньш.

Он объяснил, что машины часто получают повреждения при авариях или полицейских погонях, поэтому перед отправкой они подлежат ремонту. Берзиньш уточнил, что если у человека нет разума, он "начинает пить, поэтому жертвует".

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию в латвийском обществе. Одни поддержали идею, другие раскритиковали за пропаганду алкоголя.

Власти Латвии также официально не комментировали призыв Берзиньша. Сейчас в стране действуют строгие законы против вождения в нетрезвом виде. С начала года на Украину передали 187 автомобилей. Сбором и ремонтом машин занимается организация "Твои друзья".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге почти 500 заведений получили право торговать алкоголем ночью.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)