В Латвии снесли усадьбу сатирика Михаила Задорнова

На месте родовой усадьбы Задорнова в Юрмале теперь возведён двухэтажный коттедж.

Усадьба сатирика Михаила Задорнова в Латвии оказалась снесена собственниками. Новые владельцы не захотели ассоциировать себя с российским артистом, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, теперь на месте дома, который он купил в 1990 году, юмориста стоит двухэтажный коттедж. Общая площадь участка составляет 2,8 тысячи квадратных метра. В усадьбе Задорнова было три спальни, две ванные и камин. Когда юморист скончался, усадьба досталась его первой супруге, которая живет в Москве. Сначала участок выставили на аренду в 2020 году, а потом продали.

В октябре новые владельцы запросили в Юрмальской гордуме разрешение на снос. И-за того, участок расположен на территории градостроительного памятника государственного значения, работы по демонтажу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. В итоге, латвийские власти разрешили снести все, что построил Задорнов. Теперь там стоимость особняка составляет три миллиона евро.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)