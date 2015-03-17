Бывший дом архитектора Гребенки на Васильевском острове признан памятником

Квартиру в доме в 1870-1880-х годах снимал художник Архип Куинджи.

В Петербурге бывший дом архитектора Николая Гребенки на Малом проспекте Васильевского острова признан памятником регионального значения. Об этом рассказали в городском КГИОП 27 октября.

Здание и одноэтажные деревянные торговые ряды возвели в 1866 году. Квартиру в доме в 1870-1880-х годах снимал художник Архип Куинджи. В 1877 году там же останавливался Илья Репин.

Торговые ряды снесли и построили заново в 1897 году по проекту архитектора Владимира Курзанова. В 1912 году по проекту коллеги Петра Бука демонтировали деревянный второй этаж и надстроили тремя каменными в стиле модерна. Сейчас здание является жилым домом.

Ранее на Piter.TV: здание Московского райсовета в Петербурге признано региональным памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга