Площадь пожара в Невском районе выросла до 200 "квадратов"

Возгорание произошло в доме №7 на 3-м Рыбацком проезде.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило об увеличении площади пожара в Невском районе до 200 квадратных метров. Инцидент произошёл в доме №7 по 3-му Рыбацкому проезду.

В связи с распространением огня пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы. Сведений о пострадавших пока не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что студентка и её приятель по заданию куратора забрали у петербурженки 30 млн рублей.

Фото: Piter.TV