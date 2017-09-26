На выборах в Петербурге безопасность обеспечат на трёх рубежах

В Смольном создадут оперативный штаб по безопасности на выборах.

В Петербурге разработали комплекс мер для обеспечения безопасности на выборах. Голосование пройдёт в сентябре, подготовка ведётся с учётом прошлого опыта и новых угроз, сообщил председатель Комитета по законности Андрей Голомбиевский.

В Смольном создадут оперативный штаб с участием правоохранителей, военных и профильных комитетов. В "Невской ратуше" будут дежурить сотрудники МВД и расположится центр общественного наблюдения. За сохранность бюллетеней отвечают избирательные комиссии с МВД, Росгвардией и МЧС. Для районов выделят 92 металлодетектора, две — для избиркома.

Безопасность обеспечат на трёх рубежах: на участке, на входе и при патрулировании территории. На дежурство выйдут 1475 сотрудников частных охранных организаций, которые будут выявлять незаконную агитацию и попытки подкупа.

Ранее сообщалось, что ИИ-эксперт положительно оценил запрет использования технологий в предвыборной агитаци.

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