Здание Московского райсовета в Петербурге признано региональным памятником

Здание демонстрирует характерные черты перехода советского архитектурного направления от конструктивизма к стилю ар-деко.

Пресс-служба КГИОП Петербурга объявила о присвоении статуса объекта культурного наследия регионального значения зданию Московского районного совета, расположенному на Московском проспекте, 129.

Созданное в период с 1930 по 1935 годы архитекторами Игорем Фоминым, Валентином Даугулем и Борисом Серебровским, здание демонстрирует характерные черты перехода советского архитектурного направления от конструктивизма к стилю ар-деко.

Форма здания представляет собой цилиндрическое сооружение, объединённое с корпусом меньшей высоты, что является ранним примером будущих композиционных приемов, характерных для пространств типа атриумов. В наши дни помещения здания занимают структуры администрации Московского района, Московский районный суд и прочие учреждения.

Ранее мы сообщили о том, что Дом лампового мастера Китнера признан памятником архитектуры.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга