В Карелии задержали мужчину, дважды пересёкшего закрытую границу с Россией

Нарушитель сначала оказался на территории РФ, а затем вернулся обратно.

На финско-российской границе в районе Сортавальского района 6 июня пограничная служба Северной Карелии задержала мужчину, который незаконно пересёк границу: сначала он направился из Финляндии в Россию, а затем вернулся обратно. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Задержание произошло в районе деревни Вяртсиля в Тохмаярви, недалеко от международного автомобильного пункта пропуска "Ниирала — Вяртсиля". Этот пункт был закрыт ещё в конце 2023 года после наплыва беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Финские пограничники заметили несанкционированное пересечение и задержали мужчину в тот же день.

Начальник погранслужбы Северной Карелии капитан Рику Хейнонен не исключил, что нарушение могло произойти по случайности. В настоящий момент проводится расследование. Финская сторона уже проинформировала о произошедшем российские власти.

Это происшествие не первое в этом районе. Ранее финские пограничники фиксировали случаи, когда туристы пересекали границу ради селфи на фоне пограничного забора. Однако в данном случае официальные причины и мотивы нарушителя пока не раскрываются.

Фото: Piter.TV