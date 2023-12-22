Песков: Москва получила письмо о выводе пограничников РФ из аэропорта Еревана

Москва получила уведомление о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле получили ведомственное письмо. Он подчеркнул, что по линии ведомств осуществляются контакты с армянской стороной.
Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности.
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