Песков: Москва получила письмо о выводе пограничников РФ из аэропорта Еревана

Он подчеркнул, что по линии ведомств осуществляются контакты с армянской стороной.

Москва получила уведомление о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле получили ведомственное письмо. Он подчеркнул, что по линии ведомств осуществляются контакты с армянской стороной.

Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности.

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