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Песков: Москва получила письмо о выводе пограничников РФ из аэропорта Еревана

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Он подчеркнул, что по линии ведомств осуществляются контакты с армянской стороной.

Москва получила уведомление о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле получили ведомственное письмо. Он подчеркнул, что по линии ведомств осуществляются контакты с армянской стороной.

Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армения, аэропорт звартноц, дмитрий песков, пограничники, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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