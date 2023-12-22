По его словам, эта очень опасная линия, и она "потенциально может иметь очень нежелательные последствия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерениях создать "девятую коалицию для глубоких ударов", целью которой являются поставки Украине ракет среднего и дальнего действия. Песков отметил, что активность Парижа в данном направлении является прямой линией на нагнетание напряженности. По его словам, эта очень опасная линия, и она "потенциально может иметь очень нежелательные последствия".

Ранее Песков анонсировал совещание у Путина по развитию Юга и Приазовья.

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