Песков анонсировал совещание у Путина по развитию Юга и Приазовья

Совещание пройдет в смешанном формате, а некоторые участники будут в режиме видео конференции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал совещание у главы государства Владимира Путина по развитию Юга и Приазовья. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Пескова, совещание пройдет в смешанном формате, а некоторые участники будут в режиме видео конференции. Глава государства начнет совещание со вступительного слова. Также со своими докладами об реализации экономразвития инфраструктуры двух регионов министр экономики Максим Решетников и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее Песков заявил, что у Путина не запланированы контакты с Пашиняном.

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