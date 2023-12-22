Песков: у Путина не запланированы контакты с Пашиняном

У президента РФ Владимира Путина не запланированы контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в настоящий момент контактов между Москвой и Ереваном на высшем уровне не предусмотрено. По его словам, при необходимости телефонные разговоры между Путиным и Пашиняном "быстро могут быть организованы".
Ранее Песков заявил, что разговор немецких офицеров о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт.
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