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Песков: у Путина не запланированы контакты с Пашиняном

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В Кремле отметили, что при необходимости телефонные разговоры "быстро могут быть организованы".

У президента РФ Владимира Путина не запланированы контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в настоящий момент контактов между Москвой и Ереваном на высшем уровне не предусмотрено. По его словам, при необходимости телефонные разговоры между Путиным и Пашиняном "быстро могут быть организованы".

Ранее Песков заявил, что разговор немецких офицеров о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армения, владимир путин, дмитрий песков, никол пашинян, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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