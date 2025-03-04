Эксперты объяснили, что слово связано с широким распространением искусственного интеллекта.

Кембриджский словарь английского языка назвал словом года прилагательное "человеческий" (human). По данным организаторов, такой выбор отражает растущее влияние искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты отметили, что такое прилагательное подчеркивает, что нечто создано человеком или свойственно людям, а не ИИ. Специалисты добавили, что сейчас мир достиг того момента, когда искусственный интеллект способен создавать тексты, произведения искусства и музыку, которые практически невозможно отличить от созданных человеком. В Кембридже заметили, что сгенерированный ИИ контент становится повсеместным, поэтом у указание на то, что нечто сделано человеком, приобретает совершенно новый смысл.

Словом 2026 года по версии Кембриджского словаря английского языка стало прилагательное "человеческий", относящееся к людям, в противоположность животным, машинам или богам. публикация на официальном сайте иностранного словаря

Ранее словарь Collins назвал словом года глагол "mogging", возникший в среде интернет-субкультур. Он говорит о превосходстве или доминировании над кем-либо в той или иной области. В русском языке данное английское слово преобразовалось в слэнговый глагол "могать".

"Просвещение" напечатало учебник по обществознанию под редакцией Медведева.

Фото: сайт The Cambridge Dictionary