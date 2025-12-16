"Просвещение" напечатало учебник по обществознанию под редакцией Медведева

Вступительное слово к школьному учебнику написал зампред СБ РФ.

Новый школьный учебник по обществознанию для учеников девятого класса под редакцией заместителя председателя российского Совета по безопасности, председателя политической партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева напечатан издательством "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ). Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители информационного агентства "ТАСС". В СМИ уточнили, что ранее министерство по просвещению включило данную книгу в федеральный перечень. Использовать обновленные образовательные материалы педагоги страны начнут с 1 сентября 2026 года.

Школьникам предлагается анализировать общественные процессы, правовые и экономические вопросы, учиться принимать обоснованные решения, оценивать различные точки зрения и применять полученные знания в повседневной жизни. Максим Костенко, руководитель ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения имени В.С. Леднева"

Уточняется, что учебник состоит из пяти глав и 23 параграфов. Он включает в себя словарь понятий и терминов, а также рекомендуемые интернет-ресурсы. В общей сложности в школьном учебнике 239 страниц. На первых страницах издательством напечатано вступительное слово Дмитрия Медведева. Редактор пояснил, что в рамках курса дети узнают о ключевых понятиях в обществознании, их практическом применении, об интересных людях и исторических фактах.Зампред СБ РФ также рассказали, что благодаря учебнику ученики узнают, как им поступать в самых разных и непростых жизненных ситуациях.

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Фото: Telegram / ТАСС / Мария Федорова