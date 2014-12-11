"Если ребёнок не спал ночь, утром мозг не работает": как избежать стресса на экзамене и на что обратить внимание за месяц до ЕГЭ

Перед экзаменами даже хорошо подготовленные выпускники могут внезапно теряться, паниковать и забывать то, что ещё вчера знали уверенно. Причина часто не в знаниях, а в стрессе, недосыпе и перегрузке. Учитель информатики с 15-летним стажем и двукратный лауреат Премии Яндекс Учебника (2024, 2026) Светлана Волкова поделилась с Piter.TV советами, которые помогут школьникам подготовиться к экзамену без паники.

Как преодолевать стресс на экзамене

Стресс у выпускников связан с несколькими причинами. Одна из них — страх публичности и давления. Любая экзаменационная ситуация становится для школьников источником тревоги. Именно поэтому, считает Светлана Волкова, детям полезна практика публичных выступлений — например, участие в конференциях, где можно постепенно привыкнуть к волнению.

Другая проблема — отсутствие отдыха. У старшеклассников нередко расписан каждый день: школа, репетиторы, дополнительные занятия. В результате ребёнок просто не восстанавливается. Один день в неделю или хотя бы полдня нужно оставлять на полноценный отдых — без телефона и гаджетов. Лучше сменить обстановку или заняться физической активностью.

Случается, что ученики, которые хорошо писали тесты, проваливали пробные экзамены только потому, что всю ночь перед ним не спали из-за волнения. Поэтому сон накануне ЕГЭ — половина успеха. Если ребёнок плохо спал, утром мозг не работает, уверена Светлана Волкова. Именно поэтому важно следить не только за подготовкой, но и за физиологическим состоянием.

В целом, тревога во время ЕГЭ естественна — это важный экзамен, от которого зависит дальнейшая учёба. Поэтому взрослым нужно понимать, какое давление испытывает ребёнок. Часто поддержка и внимание со стороны семьи становятся не менее важными, чем сама подготовка.

На что обратить внимание за месяц до ЕГЭ

Светлана Волкова не советует резко наращивать нагрузку по мере приближения к экзаменам. По её словам, полезнее стабильная подготовка, когда ребёнок занимается в одном и том же ритме из недели в неделю.

За месяц до ЕГЭ школьнику важно не метаться между всем сразу, а трезво определить, что у него уже закрепилось, а что ещё нет. Если какие-то задания в течение года хорошо отработаны и ученик понимает заложенные алгоритмы, на них можно тратить меньше времени. Основное внимание в этот период стоит переключить на те задачи, которые пока не закрепились.

Подготовку лучше строить поэтапно: сначала отработать базовые задания, затем — более сложные. Важно тренироваться на разных формулировках и вариантах, а не привязываться к одному типу задания. Например, в Яндекс Учебнике можно собрать "сборную солянку" из разных вариантов заданий, напоминает Светлана Волкова. Такой подход помогает не заучивать шаблон, а разбираться в логике и быть готовым к неожиданной формулировке на экзамене.

В последние сутки перед экзаменом не стоит пытаться срочно что-то доучить. Гораздо важнее выспаться, прогуляться и подойти к экзамену в рабочем состоянии. Чтобы не произошло "утечки памяти" и школьники не забыли материалы, которые уже прошли, важно не допускать перегрузки и физического истощения.

Как управлять временем на экзамене

Говоря о тактике на экзамене, Светлана Волкова советует не "застревать" на сложных заданиях и начинать с тех, которые даются легко и быстро. Это помогает сразу набрать баллы и почувствовать уверенность в себе. Более сложные задачи лучше оставить на потом. Если школьник тратит на одну задачу два часа, то рискует потерять баллы там, где мог бы уверенно решить несколько более простых заданий. В конце экзамена обязательно нужно оставлять время, чтобы ещё раз перечитать вопрос и убедиться, что в ответ внесено именно то, что спрашивали.

Типичная ошибка во время экзамена — стремление решать всё в уме. Чаще всего это касается тех, кто уверен в своей математической подготовке. Но именно здесь школьники теряют баллы на мелочах: могут упустить цифру или записать неверный итог при правильном ходе решения. Педагог специально приучает учеников записывать ответы на бумаге и настаивает, что промежуточные шаги лучше фиксировать.

Отдельно Светлана Волкова советует в самом начале экзамена проверить, работает ли нужное программное обеспечение — например, язык Python. Если с оборудованием что-то не так, проблему лучше выявить сразу, пока её ещё можно быстро устранить и не потерять темп работы.

Учитель напоминает, что ЕГЭ по информатике длится 3 часа 55 минут, и такую нагрузку тяжело выдержать без перерыва. Поэтому стоит делать паузы, чтобы не перегореть и сохранить концентрацию до конца работы. В таких случаях педагог советует ненадолго выйти, попить воды, пройтись и немного подвигаться. По её словам, движение помогает снизить напряжение и вернуть ясность мысли.

Типичные ошибки на ЕГЭ по информатике:

"Застревать" на сложных заданиях и тратить на одну задачу слишком много времени.

Не оставлять время на финальную самопроверку.

Стремиться решать всё в уме и из-за этого совершать обидные ошибки.

Не спать перед экзаменом из-за волнения.

Не делать паузы во время экзамена и пытаться выдержать почти четыре часа без перерыва.

Зачем нужны пробные экзамены

По наблюдениям педагога, дети, которые пропускают пробные экзамены, обычно переживают сильнее. Чем чаще школьник сталкивается с процедурой, тем меньше остаётся неизвестности. Пробники помогают почувствовать атмосферу экзамена и понять, что в этом нет ничего непереносимого.

При этом Светлана Волкова отмечает, что высокий результат на пробнике не гарантирует такого же результата на самом экзамене. Случается, что ученик отлично пишет пробные работы, а потом на ЕГЭ выступает слабее. Одна из причин — слишком большая уверенность в себе. Если ребёнок решает пробники хорошо, есть риск, что он снизит темп подготовки и посчитает, что дальше можно уже не напрягаться. Важно не перехвалить ученика и показать, что ему всё ещё есть куда расти. Это помогает не расслабляться раньше времени и сохранять рабочий ритм до самого экзамена.

Пошаговые рекомендации к подготовке

За месяц до ЕГЭ:

Меньше времени тратить на отработанные задания, больше — на те, которые пока не закрепились

Тренироваться на разных формулировках и вариантах заданий

Не допускать перегрузки и физического истощения

За неделю до ЕГЭ:

Сохранять привычный режим занятий без аврала

Ограничивать время в гаджетах и беречь внимание

Чередовать подготовку с отдыхом и сменой деятельности

В день перед ЕГЭ:

Не пытаться срочно что-то доучить

Погулять

Выспаться

Во время экзамена:

Проверить, работает ли нужное программное обеспечение

Начинать с тех заданий, которые даются легко и быстро

Не застревать на сложных задачах

Записывать ответы на бумаге

Оставить время на самопроверку

