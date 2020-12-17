Кокаин и две боевые гранаты нашли у петербуржца на Серебристом бульваре

Неоднократно судимый петербуржец задержан за незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 48-летнего ранее неоднократно судимого жителя Приморского района, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

По адресу проживания задержанного, в квартире дома 16 по Серебристому бульвару, оперативники обнаружили и изъяли 14,8 грамма кокаина, электронные весы и упаковочный материал, а также две боевые ручные осколочные гранаты типа "Ф-1". По версии следствия, гранаты фигурант приобрёл давно у знакомого для личных целей. Всё изъятое направлено на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области