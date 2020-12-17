В центре Петербурга трамваи встали из-за тройного ДТП с такси, полицией и скорой

Авария произошла утром 1 мая на трамвайных путях на Литейном проспекте.

В центре Санкт-Петербурга утром 1 мая произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси, машины полиции и кареты скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась на трамвайных путях на Литейном проспекте. Как пишет 78.ru, движение трамваев временно приостановлено у дома №4.

Судя по опубликованным кадрам, у машины ППС и такси от удара смяты передние части. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб