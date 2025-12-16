  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Диетолог назвала опасным хранение яиц в дверце холодильника
Сегодня, 21:50
182
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Диетолог назвала опасным хранение яиц в дверце холодильника

0 0

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что из-за частых перепадов температуры продукт быстро портится. Она также посоветовала не держать на дверце мясо, мягкие сыры и кисломолочку.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, что хранение яиц в дверце холодильника может быть опасным из-за риска быстрой порчи продукта. Специалист пояснила, что в этой части холодильника температура меняется чаще всего, поскольку дверца постоянно открывается и закрывается. Из-за таких перепадов яйца и молоко портятся быстрее, поэтому их лучше размещать на основных полках.

Диетолог отметила, что срок годности зависит также от даты сортировки яиц и условий хранения. Ещё одним фактором она назвала мытьё продукта после покупки: вода уменьшает риск заражения сальмонеллой, но заметно сокращает срок хранения.

Кроме того, врач посоветовала не держать на дверце холодильника мясо, фарш, колбасу, мягкие сыры и кисломолочные продукты. На сохранность пищи влияют не только место хранения, но и настройки техники, температура в помещении и длительность пребывания дверцы открытой.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург нарастил экспорт в 153 страны с фокусом на Китай и Индию.  

Фото: pxhere 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии