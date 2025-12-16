Диетолог назвала опасным хранение яиц в дверце холодильника

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что из-за частых перепадов температуры продукт быстро портится. Она также посоветовала не держать на дверце мясо, мягкие сыры и кисломолочку.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, что хранение яиц в дверце холодильника может быть опасным из-за риска быстрой порчи продукта. Специалист пояснила, что в этой части холодильника температура меняется чаще всего, поскольку дверца постоянно открывается и закрывается. Из-за таких перепадов яйца и молоко портятся быстрее, поэтому их лучше размещать на основных полках.

Диетолог отметила, что срок годности зависит также от даты сортировки яиц и условий хранения. Ещё одним фактором она назвала мытьё продукта после покупки: вода уменьшает риск заражения сальмонеллой, но заметно сокращает срок хранения.

Кроме того, врач посоветовала не держать на дверце холодильника мясо, фарш, колбасу, мягкие сыры и кисломолочные продукты. На сохранность пищи влияют не только место хранения, но и настройки техники, температура в помещении и длительность пребывания дверцы открытой.

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