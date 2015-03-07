Петербург нарастил экспорт в 153 страны с фокусом на Китай и Индию

Город на Неве укрепляет позиции в международной торговле: основные партнеры – дружественные государства, на которые приходится 84% товарооборота. Ключевыми импортерами петербургской продукции стали Китай, Индия, Турция, Египет и Беларусь.

В Смольном под председательством губернатора состоялось заседание Экспортного совета с участием главы Российского экспортного центра Вероники Никишиной. Участники встречи подвели промежуточные итоги нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", а также обозначили перспективные направления развития.

Петербург подтверждает статус одного из ведущих экспортных центров страны. Город поддерживает торговые отношения со 197 государствами, при этом прямые поставки осуществляются в 153 страны. Основной объем товарооборота, а именно 84%, приходится на дружественные юрисдикции.

В пятерку крупнейших покупателей петербургской продукции вошли Китай, Индия, Турция, Египет и Беларусь. Высокий спрос на местные товары фиксируется также на Ближнем Востоке и африканском континенте.

Власти связывают такую динамику с эффективной системой поддержки экспортеров. В городе внедрен Региональный экспортный стандарт и действует стратегия развития внешнеэкономической деятельности до 2030 года. В настоящий момент около 7 тыс. петербургских компаний ориентированы на зарубежные рынки. Совместно с бизнесом и федеральными структурами власти продолжают совершенствовать инструменты поддержки, чтобы наращивать несырьевой экспорт и усиливать присутствие города на глобальной арене.

Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга