ФАС: рост цен на топливо в 2026 году не превышает инфляцию

Эксперты сообщили о ежедневном мониторинге за ситуацией на топливном рынке.

Федеральная антимонопольная служба России контролирует ситуацию на отечественном рынке нефтепродуктов. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты из ФАС пояснили, что в 2026 году рост средних розничных цен на топливо по стране не превышает инфляционный уровень. Также уточняется, что уровень российских запасов на НПЗ и нефтебазах позволяет компаниям полностью обеспечить спрос потребителей на топливо в стране.

ФАС контролирует ситуацию на рынке нефтепродуктов. В настоящее время биржевые цены на бензин и дизельное топливо находятся на уровне осени 2024 года. пресс-служба ФАС

В ежедневном режиме проводится мониторинг цен на рынке нефтепродуктов. А на еженедельной основе сотрудниками ФАС проводятся заседания биржевого комитета по текущей обстановке. Напомним, что 4 марта цены на бензин на Петербургской бирже упали после нескольких дней роста. Известно, что бензин марки АИ-92 подешевел на 1,41 процент, до 60,918 тысяч рублей за каждую тонну, АИ-95 - на 0,27 процента, до уровня в 64,873 тысяч рублей за каждую тонну.

Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта о дополнительных полномочиях ФАС.

Фото: Piter.tv