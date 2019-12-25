ФАС попросили проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров

После отклонения документа в Госдуме депутаты из ЛДПР просят ФАС разобраться в проблеме.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить российских производителей и торговые сети на предмет недобросовестной конкуренции из-за практики шринкфляции. Речь идет о скрытом уменьшении объема и веса товаров при сохранении прежней цены. Соответствующее заявление сделал депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Текст документа пресс-служба политического деятеля распространила по СМИ. Парламентарий из нижней палаты заметил, что ранее его фракция вносила на рассмотрение коллегам законопроект "О честной цене". Это происходило для того, чтобы обязать магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения для потребителя - килограмм, литр или 100 граммов. Однако на тот момент документ был отклонен. В связи с ситуацией депутаты просят разобраться в ситуации Федеральную антимономольную службу. В качестве примеров в письме приводятся сокращение объема упаковок молока с 1 литра до 900-950 миллилитров, сливочного масла - с 200 граммов до 180 или 150 грамм, уменьшение веса шоколадных плиток со 100 грамм до 90 или 75 граммов.

Мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене. Леонид Слуцкий, глава ЛДПР

В обращении отмечается, что практика шринкфляции получила широкое распространение на территории страны и прежде всего затрагивает товары повседневного спроса. По словам Леонида Слуцкого, отечественные производители уменьшают объем или вес продукции, сохраняя прежний внешний вид упаковки и цену товара, что вводит покупателя в заблуждение и формирует необоснованные конкурентные преимущества для производителей. Согласно сведениям от пресс-службы Роскачества, в 2023 году до 90 процентов опрошенных покупателей замечали уменьшение веса или объема товаров.

