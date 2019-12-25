ФАС признала незаконным увеличение платы за воду задним числом

Начислять повышающие коэффициенты за отсутствие счетчиков на воду за прошлые периоды запрещено. Позицию ведомства подтвердил Верховный суд РФ.

Федеральная антимонопольная служба признала незаконным начисление повышающих коэффициентов при перерасчете платы за воду за прошлые периоды в случае отсутствия счетчиков. Об этом говорится в сообщении ведомства. Позицию ФАС подтвердила Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

Ранее Калининградское УФАС России выявило нарушение антимонопольного законодательства со стороны муниципального предприятия "Водоканал". Компания производила перерасчет платы за холодное водоснабжение и применяла повышающий коэффициент к уже завершенным расчетным периодам. Предприятие попыталось оспорить решение в суде, однако все инстанции, включая Верховный Суд, подтвердили законность решения ведомства и штраф в размере 6,9 миллиона рублей.

В ФАС дополнительно подчеркнули, что установка счетчиков воды позволяет контролировать потребление ресурсов и снижать суммы платежей в квитанции.

Ранее сообщалось, что 21 региону страны власти списали часть бюджетных кредитов.

Фото: Magnific