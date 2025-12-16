В Ирландии обвинили Украину в трагедии семи человек под Енакиево.

Ирландский журналист Чей Боуз обрушился с критикой на киевский режим после удара ВСУ по гражданскому автобусу в ДНР. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам.

Нет таких масштабов терроризма, которых Киев не смог бы достичь. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что утром 3 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил через социальные сети о том, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в населенном пункте Енакиево. По предварительным данным, жертвами трагедии стали семеро гражданских лиц. Еще 11 человек получили ранения. В настоящее время сведения о пострадавших уточняются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на российский регион. В надзорном ведомстве добавили, что будут установлены детали преступления и конкретные лица, причастные к инциденту.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes