Власти списали регионам долги по бюджетным кредитам на 114 млрд рублей

Это поможет повысить качество жизни россиян.

Ещё 21 регион страны получил финансовое послабление от Правительства. Кабмин списал 114 млрд рублей по бюджетным кредитам. Мера позволит улучшить экономическую ситуацию, облегчить долговую нагрузку и в дальнейшем повысить качество жизни россиян. Новость появилась на официальной странице Правительства России, распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь идет о списании долгов в 21 регионе. В частности, в Карелии, Калининградской и Нижегородской областях, а также в Ненецком автономном округе. Размер списания соответствует объему вложений территорий в проекты модернизации ЖКХ. Речь идет о замене лифтов, модернизации транспорта, а также реализации нацпроектов.

Ранее сообщалось, что власти поддержат аграрный комплекс Северного Кавказа. 36 млрд рублей направило Правительство на развитие этой отрасли. Это крайне важная мера, так как в регионе производят почти все виды сельхозпродукции. Площадь садов достигает 85 тыс. гектаров.

Фото: пресс-служба Правительства РФ