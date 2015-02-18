Вход в Российский этнографический музей в Петербурге будет бесплатным 5 мая

Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге объявил 5 мая бесплатным для посещения. Акция приурочена к запуску проекта "Музейный полк", который проводится с 2024 года. Об этом сообщила заместитель директора по культурно-образовательной деятельности Ирина Донина.

Основой выставки станут истории сотрудников музея в военное время. В этом году впервые пройдет театрализованная экскурсия. Её проведут куратор и профессиональные актеры театра драматических импровизаций. Их голосами заговорят те, кто сохранил музей в годы войны. У зрителей возникнет эффект присутствия и сопричастности.

На открытии выступит хореографический коллектив. Танцовщицы в платьях 1940-х годов исполнят танец под песню "Синий платочек". Мероприятие поддержит военный оркестр Военно-морской академии. По традиции песню "День Победы" сыграют вместе со всеми присутствующими. Затем эстафету подхватят дети и студенты из школ искусств и музыкального училища.