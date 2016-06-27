Грозы и ливни ожидаются в Ленобласти вечером 4 мая

Непогода ожидается вечером 4 мая и в ночь на 5 мая. При этом Петербург, по прогнозам синоптиков, останется в стороне от стихии.

В Ленинградской области синоптики объявили предупреждение о потенциально опасной погоде. С 16 до 19 часов 4 мая, а также в первой половине ночи 5 мая местами в регионе ожидаются грозы. По данным Гидрометцентра, с 21 часа до часа ночи в Ленобласти объявлен "желтый уровень" погодной опасности. Вместе с грозой вероятны ливень и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Похожую погоду прогнозируют в соседних регионах: Карелии, Новгородской, Вологодской и Псковской областях. "Желтый" уровень объявлен по всему региону — кроме Петербурга. В Северной столице, по прогнозам, все спокойно. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Петербурге 4 мая ожидается облачная погода с небольшим ветром и кратковременными дождями. Гроза возможна, а вечером порывистый ветер, но на погодной карте город пока остается "зеленым".

Ранее Piter.TV сообщал, что главный синоптик Петербурга рассказал о дождливом и теплом мае.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")