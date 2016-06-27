Должник по алиментам наехал на судебного пристава в Петербурге при аресте

Мужчина пытался скрыться с места изъятия имущества, но был задержан. Он признал вину и полностью погасил долг.

В Петербурге возбуждено уголовное дело против должника по алиментам, который наехал на судебного пристава во время ареста автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба городского главка Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в апреле 2026 года фигурант, являясь должником по алиментам, попытался скрыться с места, где младший судебный пристав накладывал арест на его машину. Для этого он совершил наезд на представителя власти. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В главке отметили, что благодаря грамотным следственным действиям мужчина признал вину в совершенном преступлении, а также полностью погасил задолженность по алиментам.

