Банки предупредили о новой мошеннической схеме кражи данных сертификаты безопасности

Злоумышленники рассылают сообщения о необходимости обновить сертификат или активировать защиту счета. Для этого предлагают установить приложение по ссылке, загрузив APK-файл.

Банки предупреждают о новой мошеннической схеме, направленной на кражу данных пользователей. Злоумышленники отправляют сообщения, в которых сообщают о якобы устаревшем сертификате безопасности или необходимости активации защиты счета. Для решения этих проблем они предлагают установить приложение, скачав APK-файл по ссылке из SMS или мессенджера.

Сертификаты безопасности в интернете служат для шифрования данных и подтверждения подлинности веб-сайтов. Браузеры автоматически проверяют их наличие и действительность. На мобильных устройствах сертификаты также устанавливаются автоматически доверенными центрами и не имеют отношения к защите банковских счетов. Мошенники используют эти термины как предлог, чтобы заставить жертву скачать вредоносное приложение. APK (Android Package Kit) — это формат установочных файлов для операционной системы Android.

Загружая такой файл из непроверенного источника, пользователь рискует установить программу, которая предоставит злоумышленникам полный доступ к его устройству, включая банковские пароли и личные данные. Мошенники могут действовать не сразу, а выжидать подходящего момента для кражи средств.

Ранее сообщалось, что пользователям начали рассылать фейковые штрафы за парковку.

Фото: Freepik