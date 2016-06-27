В Петербурге разгорелась дискуссия из-за новых ограничений для судов на Неве

Смольный и Минтранс запретили гидроциклам и небольшим катерам выходить в Большую Неву в ночное время. Депутаты и бизнес просят пересмотреть решение, так как туристический сегмент оказался под угрозой.

В Петербурге развернулась дискуссия вокруг новых ограничений для любителей водных прогулок. Недавно власти запретили гидроциклам и небольшим катерам выходить в Большую Неву, а Министерство транспорта закрыло ночной выход крупных катеров. Теперь полюбоваться разводом мостов можно только с больших теплоходов.

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Павлов заявил, что ночная Нева опустела, как во времена пандемии. К нему поступило множество обращений от компаний и капитанов. Целый сегмент малого бизнеса оказался под угрозой. Павлов считает, что Минтранс поспешил с ограничениями. По словам представителей маломерного бизнеса, капитаны могут потерять четверть дохода. Туристы уже отменили половину броней. В ответ предприниматели предложили сделать ночные выходы в Неву официальным туристическим мероприятием на весь сезон.

Однако председатель Комитета по транспорту Смольного Денис Минкин назвал растягивание Дня города до ноября нонсенсом. По его словам, акватория Невы не предназначена для тысяч катеров. Он подчеркнул, что безопасность важнее, и что для туристов нет проблем смотреть развод мостов с больших кораблей. Представитель Государственной инспекции по маломерным судам добавил, что ведомство возьмет под контроль 3500 катеров, обслуживающих туристов. Сейчас контролирующие органы не знают, где именно эти суда швартуются и набирают пассажиров. Параллельно в Законодательном собрании рассматривают поправки для нарушителей. Для капитанов, которые выходят в акваторию ночью или идут против течения, предлагают штрафы: для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — до 150 тысяч рублей.

