Стало известно, будет ли работать мобильный интернет 9 мая в Петербурге

Однако сбои возможны из-за высокой нагрузки на сеть.

В преддверии Дня Победы жителей Петербурга волнует вопрос: будет ли работать мобильный интернет 9 мая. В то время как в Москве операторы, включая "Билайн", предупредили об ограничениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая в целях безопасности , в Северной столице информация о подобных мерах отсутствует .

В Петербурге большинство операторов мобильной связи заявляют, что на данный момент у них нет распоряжений о плановых отключениях интернета . Абоненты не получали соответствующих СМС-уведомлений . В технической поддержке "Билайна" сообщили, что информация об отключениях в их системе отсутствует . Аналогичные ответы дали в МТС, "Мегафоне", "Т-Мобайл" и "Т2" .

Однако, по словам операторов, в праздничные дни возможны проблемы со связью по техническим причинам. Во-первых, в центре Петербурга, где проходят массовые мероприятия, вышки сотовой связи могут не выдержать нагрузки одновременно десятков тысяч человек, пытающихся выйти в интернет . Во-вторых, в соображениях безопасности возможны экстренные ограничения, например, снижение скорости при угрозе атак беспилотников, но это не плановая блокировка, а реакция на ситуацию .

Особенно сложно может быть вблизи Дворцовой площади, Невского проспекта, Стрелки Васильевского острова и Петроградской стороны — именно там, где 9 мая будут наводить суда и греметь салют .

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников.

Фото: pxhere