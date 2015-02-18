В Крыму в руках у ребенка взорвался боеприпас, мальчик в больнице

Возбуждены уголовные дела и организована проверка Прокуратуры.

В Крыму в руках у 12-летнего мальчика взорвался боеприпас. Ребенок нашел его рядом с заброшенным зданием на территории Советского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя крымского главка СК Ольгу Постнову.

Она отметила, что мальчик с товарищем гуляли рядом с заброшенным зданием. Когда находка оказалась в руках, то произошла детонация. После взрыва ребенка госпитализировали с травмой, он находится под наблюдением медиков. Следователи устанавливают причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по двумя статьям 111 УК РФ и 222 УК РФ. Проверку также организовала прокуратура Республики Крым.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Ее нашли на Невском пятачке в Кировске. Известно, что фугасную авиабомбу ФАБ-100 чаще использовали в Красной армии. Кроме того, такую же находку недавно ликвидировали в Крыму.

Фото: Magnific