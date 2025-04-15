В Бухаресте произошел мощный взрыв на ТЭЦ

В Бухаресте произошел мощный взрыв на теплоэлектроцентрали CET Vest. Об этом сообщает телеканал Digi24 со ссылкой на главу департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раеда Арафата.

Отмечается, что на предприятии загорелись два трансформатора с десятками тонн масла. Арафата призвал жителей близлежащих районов закрывать окна, чтобы избежать попадания дыма в дома. В результате взрыва нет жертв и пострадавших, однако без электричества остались несколько районов.

Власти Румынии предупредили, что восстановление ТЭЦ может занять до года. Пожар на территории предприятия уже потушен. На месте продолжают дежурить спасатели, идет охлаждение оборудования и оценка ущерба.

