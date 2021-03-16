В Северной Осетии после взрыва погиб человек

Глава региона рассказал о трагедии, унесшей жизнь одного человека.

Сотрудник коммунальных служб на территории Северной Осетии погиб при взрыве. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Сергей Меняйло через собственный Telegram-канал. Российский чиновник пояснил подписчикам, что такая трагедия произошла во время погрузки мусорных контейнеров. В настоящее время на месте инцидента работают правоохранительные органы и экстренные ведомства. Обстоятельства происшествия будут установлены специалистами.

Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошел взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории. Сергей Меняйло, глава Северной Осетии

Как петербуржцы помогают Дагестану.

