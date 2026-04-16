Как петербуржцы помогают Дагестану
Сегодня, 17:02
Как петербуржцы помогают Дагестану

В Адмиралтейском районе собрали 10 коробок с продуктами, детской одеждой и памперсами.

Напомним, из Петербурга в Дагестан 16 апреля отправят гуманитарный конвой от Дома национальностей. Сбор помощи был организован по поручению губернатора Александра Беглова, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Жители региона нуждаются в электрогенераторах, стройматериалах, одежде, медикаментах, продуктах и детском питании. Помощь сейчас принимают в Центрах социального обслуживания. 

В Адмиралтейском районе собрали 10 коробок с продуктами, детской одеждой и памперсами, и это все – помощь от горожан. 

У нас есть замечательная бабушка, даже не знаем, где живет и ее фамилию. Когда случилась трагедия в Дагестане, она принесла сначала печенье, потом канцелярские товары детям, потом туалетную бумагу. Все-таки у нас удивительные люди, которые готовы помочь всем, кто оказывается в беде. 

Ольга Чистякова, директор Центра социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района

Фото: пресс-служба Смольного 

