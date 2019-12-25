Петербург направит гуманитарную помощь жителям Дагестана

В Петербурге дан старт акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Дагестана, пострадавших от катастрофического наводнения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Северной столицы.

Ситуация в регионе критическая: аномальные ливни и прорыв дамбы Геджухского водохранилища привели к масштабным разрушениям. Всего за сутки 30 марта там выпала трёхмесячная норма осадков. Горожан призывают откликнуться и помочь братскому народу.

По запросу властей Дагестана, приоритетными категориями помощи стали электрогенераторы и стройматериалы для восстановления жилья, новая одежда, медикаменты и средства дезинфекции, а также продукты питания и детское питание длительного хранения.

Сбор организован по поручению президента России Владимира Путина. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил уверенность, что жители города, а также местные предприятия и организации, активно поддержат инициативу.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга