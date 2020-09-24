Обильные осадки на Северном Кавказе привели к масштабным стихийным бедствиям.

Президент России Владимир Путин пообещал оказать помощь пострадавшим от стихии в Чечне и Дагестане. Об этом заявил журналистам глава МЧС Александр Куренков. Его слова приводит "РИА Новости".

Куренков сообщил, что общался по телефону с главой государства. Президент свое переживание вместе с чеченским и дагестанским народами. Глава МЧС отметил, что Путин дал поручение оказать всю необходимую помощь жителям регионов, пострадавших от последствий стихии.

Напомним, в начале апреля обильные осадки на Северном Кавказе привели к масштабным стихийным бедствиям. В СМИ сообщалось, что сильно пострадали Дагестан и Чечня, где произошли массовые подтопления и перебои в энергоснабжении.

Ранее мы сообщали, что Путин объявил благодарность тренеру по дзюдо Рахлину.

