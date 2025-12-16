Дагестан и Чечня получат 3 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения

Больше половины разрушенных школ находятся в сельской местности.

Дагестан и Чечня получат около 3 млрд рублей на ликвидацию последствий наводнения. Этот вопрос обсуждали на оперативном совещании с вице-премьерами в Правительстве.

Председатель кабмина Михаил Мишустин отметил, что средства направят на строительство и капремонт поврежденных объектов, в том числе детских садов, школ и колледжей. Отмечается, что больше половины разрушенных школ находятся в сельской местности, многие из них – единственные в населенных пунктах.

Отметим, что в мае 2026 года в Дагестане и Чечне произошли наводнения из-за сильных дождей. В результате подтоплены дома и участки, повреждены дамбы, мосты и коммунальная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что дети из Дагестана прибыли на отдых в Петербург.

Видео: Правительство РФ