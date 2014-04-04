В Дагестане задержали администратора международной террористической сети

Юноша дал признательные показания по подготовленным преступлениям в России.

Несовершеннолетнего создателя и администратора крупнейшей международной террористической сети задержали российские силовые структуры на территории Дагестана. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве пояснили, что при координации спецслужб из Украины юноша занимался вербовкой подростков для нападений на школы, совершения терактов и лжеминирований в нашей стране. Оперативники добавили, что террористическая деятельность фигуранта расследования координировалась минимум три иностранца из киевского режима. На момент задержания молодой человек из РФ администрировал информационные ресурсы, которые пропагандировали пользователям террористическую идеологию. Общая аудитория превышала 200 тысяч человек. Из них около пяти тысяч считались активными участниками данного интернет-сообщества.

Она была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. ЦОС ФСБ России

В настоящее время подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в десяти регионах России. Исполнители задержаны. В их отношении уже приняты процессуальные решения. За совершение убийств с наибольшим количеством жертв исполнителям были обещаны дополнительные денежные поощрения.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России